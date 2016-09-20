В Екатеринбурге в ДТП на трассе пострадали 3 человекаСегодня в 19:58
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Они госпитализированы.
Утром 27 января в Екатеринбурге на 12 километре дублера Сибирского тракта столкнулись Toyota Vitz и Skoda Octavia.
Как сообщили "Уралинформбюро" в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу, 28-летний водитель Toyota не справился с управлением и врезался в стоящий автомобиль Skoda, который в этот момент грузили на автоэвакуатор.
В результате ДТП пострадали водитель и пассажир автомобиля Toyota, а также 24-летний водитель автоэвакуатора. Они госпитализированы в ГКБ №36.
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