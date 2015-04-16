Пока инструктор куда-то отлучился.

В Первоуральске возбуждено уголовное дело по факту ЧП в санатории "Соколиный камень", где утонул 12-летний ребенок.

Несчастный случай произошел около 15.00 28 января 2017 года. Мальчик приехал в санаторий с мамой из Полевского по путевке выходного дня.

Со слов очевидцев, инструктор-спасатель не следил за купанием детей, а потом вообще ушел из плавательной зоны. Ребенка на дне бассейна обнаружил другой отдыхающий. Мужчина достал мальчика из воды, и ему начали делать искусственное дыхание, но было уже поздно, рассказали "Уралинформбюро" в прокуратуре Свердловской области.

Ревизоры проверят, как в санатории организована работа инструкторов-спасателей и должным ли образом была оказана медпомощь сотрудниками. Будет опрошен персонал, отвечающий за соблюдение техники безопасности.

Виновным в происшествии грозит до 6 лет лишения свободы по ч.2 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека), уточнили в СУ СКР.