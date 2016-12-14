В Реже в ДТП с маршруткой пострадали мать с ребенком30 января в 08:41
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Виноват водитель легковушки.
29 января около 15.00 в Реже столкнулись Chevrolet Niva и маршрутная "ГАЗель", в которой пострадали женщина с 8-летним ребенком.
Как уточнили "Уралинформбюро" в УГИБДД по Свердловской области, на перекрестке Ленина - Спортивная водитель легковушки не предоставил преимущество ехавшей справа маршрутке.
Медпомощь понадобилась пассажирам "ГАЗели" - 25-летней женщине и ее 8-летней дочери. Обеим назначено амбулаторное лечение.
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