Виноват водитель легковушки.

29 января около 15.00 в Реже столкнулись Chevrolet Niva и маршрутная "ГАЗель", в которой пострадали женщина с 8-летним ребенком.

Как уточнили "Уралинформбюро" в УГИБДД по Свердловской области, на перекрестке Ленина - Спортивная водитель легковушки не предоставил преимущество ехавшей справа маршрутке.

Медпомощь понадобилась пассажирам "ГАЗели" - 25-летней женщине и ее 8-летней дочери. Обеим назначено амбулаторное лечение.