В Екатеринбурге маршрутка выскочила наперерез трамваю30 января в 09:36
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И застряла на путях.
Днем 29 января 2017 года в Екатеринбурге на улице Бакинских Комиссаров в районе остановки "Кировградская" микроавтобус на большой скорости вылетел на рельсы перед трамваем и застрял, передает "Уралинформбюбро".
По словам одного из пассажиров маршрутки, водитель разогнался до 100 километров в час и не справился с управлением. Никто не пострадал.
Микроавтобус с путей убирали с помощью внедорожника, водитель которого согласился помочь.
Фото: Типичный Екатеринбург | vk.com
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