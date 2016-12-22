Помяв крышу.

29 января 2017 года в Тюмени на автомобиль, припаркованный у здания на Камчатской, 2а, рухнула глыба льда. О происшествии в соцсетях рассказала Надежда Горбушина, передает "Уралинформбюро".

К счастью, водителя, как и прохожих рядом с машиной не оказалось, поэтому обошлось без жертв. У автомобиля помята крыша и треснуло лобовое стекло.

Очевидцы зафиксировали последствия ЧП на камеры, чтобы помочь автовладельцу добиться компенсации ущерба.