В Тюмени на автомобиль рухнула глыба льда30 января в 09:46
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Помяв крышу.
29 января 2017 года в Тюмени на автомобиль, припаркованный у здания на Камчатской, 2а, рухнула глыба льда. О происшествии в соцсетях рассказала Надежда Горбушина, передает "Уралинформбюро".
К счастью, водителя, как и прохожих рядом с машиной не оказалось, поэтому обошлось без жертв. У автомобиля помята крыша и треснуло лобовое стекло.
Очевидцы зафиксировали последствия ЧП на камеры, чтобы помочь автовладельцу добиться компенсации ущерба.
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