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Тройное ДТП в Красноуфимске устроил стритрейсер30 января в 10:01

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Выяснили полицейские.

Полицейские выяснили обстоятельства тройного ДТП в Красноуфимске, в котором погиб 21-летний водитель ВАЗ-21124.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области, молодой человек и его 23-летний товарищ утроили гонки по городу. На улице Майской 21-летний красноуфимец влетел во встречный грузовик ГАЗ, а затем протаранил стоявшую на обочине Lada Kalina. Гонщик погиб до приезда скорой помощи.

Следовавший за ним на ВАЗ-2112 товарищ сумел избежать столкновения.

Ранее по теме:
В Красноуфимске в тройном ДТП погиб мужчина

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