Тройное ДТП в Красноуфимске устроил стритрейсер30 января в 10:01
- Текст
Выяснили полицейские.
Полицейские выяснили обстоятельства тройного ДТП в Красноуфимске, в котором погиб 21-летний водитель ВАЗ-21124.
Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области, молодой человек и его 23-летний товарищ утроили гонки по городу. На улице Майской 21-летний красноуфимец влетел во встречный грузовик ГАЗ, а затем протаранил стоявшую на обочине Lada Kalina. Гонщик погиб до приезда скорой помощи.
Следовавший за ним на ВАЗ-2112 товарищ сумел избежать столкновения.
Ранее по теме:
В Красноуфимске в тройном ДТП погиб мужчина
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
- Похожие новости
-
Сегодня в 11:00
Toyota Corolla вырулила на первую строчку мирового топа
По объему продаж.Сегодня в 10:55
Солнечный ветер "надул" на Луну кислород
С Земли.Сегодня в 10:51
В Прикамье в ДТП с КамАЗом погибли два человека
Легковушка вылетела на встречку.Сегодня в 10:46
Наина Ельцина приедет на открытие "БарБориса"
В день рождения Ельцина.Сегодня в 10:36
В Екатеринбурге сгорела "Газель" похоронщиков
Ночью.Сегодня в 10:32
Екатеринбургские пенсионеры вышли протестовать
Против новых тарифов.Сегодня в 10:11
Россиян лишают Паралимпиады-2018
За допинговые "грехи".Сегодня в 10:05
21-летний екатеринбуржец выжил при падении с 9 этажа
На Гурзуфской.Сегодня в 09:56
Deutsche Bank заплатит 425 миллионов долларов за вывод капитала из РФ
Через скупку акций.Сегодня в 09:49
В Южноуральске 20-летняя угонщица угодила в ДТП
У нее не было прав.Сегодня в 09:44
Пермские туристы сутки сидят на чемоданах во Вьетнаме
В холле гостиницы.Сегодня в 09:10
Ученые разгадали феномен "предсмертного кино"
Загробная жизнь здесь ни при чем.Сегодня в 09:03
Кофе дешевле на АЗС "Газпромнефть"
В пяти городах.Сегодня в 08:57
Квартира убитой пенсионерки Ледовской отошла мэрии Екатеринбурга
"Трешку" забрали у помощника Кинева.Сегодня в 08:25
Начальник ОМВД Полевского попал под "уголовку"
Он отстранен от должности.
-
26 декабря 2016 в 13:19
По Кудымкаром лоб в лоб столкнулись иномарки - погиб мужчина
Виновник аварии выжил.03 ноября 2016 в 11:04
Под Первоуральском ВАЗ въехал в ограждение - водитель погиб
Он не рассчитал скорость.19 апреля 2016 в 18:01
В Тугулыме пьяный водитель "семерки" влетел в дерево
Он погиб, пассажиры - в больнице.25 января в 09:49
В Красноуфимске в тройном ДТП погиб мужчина
Столкнулись две легковушки и грузовик.12 декабря 2016 в 11:13
Под Пластом лоб в лоб столкнулись иномарки - погиб мужчина
Еще один госпитализирован.05 декабря 2016 в 15:36
На Южном Урале снегопад "толкнул" ВАЗ под грузовик
Пострадали два человека.25 октября 2016 в 12:11
В ДТП с грузовиком на Южном Урале погиб человек
"Пятерка" вылетела под КамАЗ.14 октября 2016 в 10:17
В Реже в "пьяном" ДТП погиб человек
Еще двое пострадали.12 октября 2016 в 14:15
В Челябинске пьяный водитель "Газели" погубил пассажира
Он вылетел с дороги и врезался в опору ЛЭП.05 октября 2016 в 10:37
В Нижнем Тагиле в ДТП с 4 машинами погиб человек
И двое пострадали.
Главные новости
- Сегодня в 10:46Наина Ельцина приедет на открытие "БарБориса"
- Сегодня в 10:0521-летний екатеринбуржец выжил при падении с 9 этажа
- Сегодня в 09:44Пермские туристы сутки сидят на чемоданах во Вьетнаме
- Сегодня в 08:57Квартира убитой пенсионерки Ледовской отошла мэрии Екатеринбурга
- Сегодня в 08:25Начальник ОМВД Полевского попал под "уголовку"
Аналитика
"Медведи" затеяли вертикаль
Для депутатов.
Остановите Новгородцева!
Пока Асбест не задохнулся.
Ипотека без "костылей"
С каким процентом?