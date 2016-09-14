Спустя сутки.

В Миассе задержали 26-летнего мужчину, подозреваемого в угоне реанимобиля Fiat со станции скорой медицинской помощи в Машгородке.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-группе городского ОМВД, угон был совершен 28 января 2017 года около 23.00. Двери гаража не были закрыты, а ключи от авто находились в замке зажигания на случай экстренного вызова. Злоумышленник без труда проник внутрь и угнал реанимобиль.

Скорую обнаружили на следующий день в районе стадиона "Северный". Вскоре был задержан и подозреваемый. По факту угона возбуждено уголовное дело.