В Миассе задержали угонщика скорой30 января в 10:12
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Спустя сутки.
В Миассе задержали 26-летнего мужчину, подозреваемого в угоне реанимобиля Fiat со станции скорой медицинской помощи в Машгородке.
Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-группе городского ОМВД, угон был совершен 28 января 2017 года около 23.00. Двери гаража не были закрыты, а ключи от авто находились в замке зажигания на случай экстренного вызова. Злоумышленник без труда проник внутрь и угнал реанимобиль.
Скорую обнаружили на следующий день в районе стадиона "Северный". Вскоре был задержан и подозреваемый. По факту угона возбуждено уголовное дело.
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