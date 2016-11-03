У него проблемы с памятью.

28 января 2017 года в Екатеринбурге из пансионата на Ляпустина сбежал 59-летний Сергей Касьянов, страдающий проблемами с памятью. В доме престарелых скончалась пожилая женщина, и в суматохе мужчине удалось проскользнуть на улицу мимо персонала.

Родственники написали заявление в полицию. Как сообщил "Уралинформбюро" сын пропавшего Алексей Касьянов, отца нашли в тот же день в психиатрической больнице на Народной Воли.