Прохожие спасли лежавшую в сугробе полуголую пермячку 30 января в 12:08
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Выброшенную из машины.
Полуголую пермячку обнаружили прохожие в районе Центрального рынка на улице Пушкина. По словам очевидцев, 30-летняя женщина лежала в сугробе и стонала. "Когда приехала скорая, врач сказал, что девушку выкинули из машины, в снегу она пролежала около 50 минут", - пишут пользователи в группе "ЧП ДТП Пермь" в социальной сети "В контакте".
Сообщение в отдел полиции по Ленинскому району поступило 29 января 2017 года в 6.15 утра, уточнили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю. Женщина находилась в состоянии сильного алкогольного опьянения. "Информация о том, что она находилась без одежды и ее выбросили из автомобиля, не подтвердилась", - добавили там.
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