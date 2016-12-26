Внедорожник вылетел на встречку.

Днем 29 января 2017 года на 115 километре трассы Южноуральск - Магнитогорск (в 4 километрах от поселка Сухтелинский) лоб в лоб столкнулись Nissan X-trail и Toyota Avensis.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, на встречную полосу при обгоне выехал водитель внедорожника. Погибли два пассажира Toyota - 33-летняя женщина и 10-летний мальчик, а также 45-летняя пассажирка Nissan. Оба водителя госпитализированы.

Следует отметить, что стрелка на спидометре внедорожника застыла на отметке 170 километров в час.