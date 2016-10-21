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Российский турист погиб в Таиланде30 января в 12:19

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Упав со скалы в море.

В Таиланде на пляже Ката утонул российский турист. Бездыханное тело в воде обнаружили другие отдыхающие, передает "Уралинформбюро".

По данным полиции, погибший - 60-летний Алексей Хромов, на его теле обнаружены царапины, характерные для падения со скалы, пишет Phuket News.

В больнице Пхукета, куда доставили мужчину, констатировали его смерть. Точную причину гибели россиянина еще предстоит установить, пока же полицейские придерживаются версии, что он сорвался со скалы в море и утонул.

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