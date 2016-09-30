"Шоколадная" вода бежала из кранов три дня.

27 января 2017 года в Красноуральске произошел коммунальный коллапс. Лопнул водовод, и горожане остались без холодной воды. Чтобы приступить к ремонту прохудившихся сетей, коммунальщикам пришлось остановить котельную. Пока водопроводчики работали, тепломагистраль перемерзла, и когда по ней пустили тепло, труба порвалась.

Без воды и отопления местные жители мучались целый день. А после устранения аварии из кранов в течение трех дней бежала вода шоколадного цвета.

Как сообщили "Уралинформбюро" в отделе ЖКХ администрации городского округа, сейчас ситуация стабилизировалась.