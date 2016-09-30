Замороженным красноуральцам устроили грязевые ванны30 января в 12:15
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"Шоколадная" вода бежала из кранов три дня.
27 января 2017 года в Красноуральске произошел коммунальный коллапс. Лопнул водовод, и горожане остались без холодной воды. Чтобы приступить к ремонту прохудившихся сетей, коммунальщикам пришлось остановить котельную. Пока водопроводчики работали, тепломагистраль перемерзла, и когда по ней пустили тепло, труба порвалась.
Без воды и отопления местные жители мучались целый день. А после устранения аварии из кранов в течение трех дней бежала вода шоколадного цвета.
Как сообщили "Уралинформбюро" в отделе ЖКХ администрации городского округа, сейчас ситуация стабилизировалась.
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