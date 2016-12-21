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В ямальской тундре третьи сутки ищут 4-летнего мальчика30 января в 12:34

  • Текст

Заведено дело об убийстве.

В Ямальском районе разыскивают 4-летнего ребенка, пропавшего вечером 27 января 2017 года. Мать оставила его в чуме одного и ушла за водой. Вернувшись через 40 минут, сына она не нашла и вызвала спасателей. Поиски осложняют метель и шквалистый ветер, сообщили "Уралинформбюро" в "Ямалспасе". В районе объявлено штормовое предупреждение.

По факту исчезновения мальчика возбуждено уголовное дело. Как уточняют в пресс-службе СУ СКР, есть признаки преступления, предусмотренного п."в" ч.2 ст.105 УК РФ (убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии).

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