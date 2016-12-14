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Екатеринбурженка сломала позвоночник на скользкой улице30 января в 12:38

Прокуроры "трясут" коммунальщиков.

В Екатеринбурге во дворе дома на Данилы Зверева, 12 пенсионерка получила компрессионный перелом позвоночника.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе областной прокуратуры, женщина поскользнулась на нечищеной улице и упала.

Данную территорию обслуживает ЗАО "УЖК "Урал-СТ", за которое взялись ревизоры.

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1 комментариев из 1 | смотреть все
Жора 30 января в 13:53

Странно что прокуратура занялась всей этой истории. Тут же по сути никто не виноват, просто так сложились обстоятельства, к сожалению очень печально и типично. Десятки таких случаев происходят каждый год в каждом городе

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