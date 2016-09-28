Она в реанимации.

30 января 2017 года около 5.30 в Тюмени с девятого этажа дома №6 по улице Газовиков выпала 31-летняя женщина. Она выжила. Ее доставили в Областную клиническую больницу №2.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального департамента здравоохранения, пострадавшая без сознания в реанимации. Она подключена к аппарату искусственной вентиляции легких.