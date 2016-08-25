Его нашли по горячим следам.

В ночь на 29 января 2017 года в Екатеринбурге на улице Дмитрова водитель Audi А6 протаранил встречные Dodge и Toyota.

Как рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды свердловского УГИБДД, виновник аварии с места ДТП скрылся, однако вскоре его нашли. С 35-летнего екатеринбужца взяли показания.

В аварии никто не пострадал.