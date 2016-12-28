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Бродячие собаки пошли в атаку на уральцев30 января в 13:51

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Выбирая тех, кто послабее.

Жительница Тюмени едва отбилась от стаи бродячих собак возле остановки Революции в минувшую субботу. Очевидцы происшествия даже не попытались отстоять девушку, передает "Уралинформбюро".

"Шла с остановки домой. Бежала стая собак(7-8) пробежали мимо, потом подбежали сзади и искусали страшно, порвали штаны . 2 собаки за обе ноги на одной ноге чуть кость не прокусили. И на другой стороне дороги столько же собак. Это капец. Они были большие, при росте 176 они мне были чуть больше колена. Хорошо, что не с ребенком шла... Еще поразило то, что стоял сзади меня мужик и просто смотрел", - поделилась пострадавшая в соцсети "ВКонтакте" (здесь и далее пунктуация и орфография сохранена - прим.ред.).

Фото: Катерина Елисеева, "ВКонтакте"

Неделей ранее аналогичный случай произошел в Парковом районе Челябинска. На улице Шмакова стая из порядка девяти собак набросилась на девушку, один из псов вцепился ей в руку.

"Их было много и они лаяли и прыгали на меня. Сказать, что мне было страшно, ничего не сказать! Я не за живодерню, я за пристроенных в дом собак! Но, надо что то делать. Просто так оставлять это нельзя!" - написала челябинка под фотографией синяка от укуса в соцсети.

Фото: Евгения Новикова, "ВКонтакте"

Стоит отметить, что проблема бродячих собак остро стоит по всему Уралу.

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