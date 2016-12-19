В Нягани рабочий сорвался с ЛЭП и погиб30 января в 13:08
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Возбуждено дело.
В Нягани во время ремонта ЛЭП погиб электромонтер. В отношении мастера организации возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека), сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по ХМАО-Югре.
ЧП произошло еще 27 декабря 2016 года. Рабочий демонтировал провода, когда сломалась опора линии электропередачи. Мужчина разбился о землю.
Мастеру, который не оценил риски и не обеспечил безопасные условия труда, грозит до 4 лет лишения свободы.
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