Возбуждено дело.

В Нягани во время ремонта ЛЭП погиб электромонтер. В отношении мастера организации возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека), сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по ХМАО-Югре.

ЧП произошло еще 27 декабря 2016 года. Рабочий демонтировал провода, когда сломалась опора линии электропередачи. Мужчина разбился о землю.

Мастеру, который не оценил риски и не обеспечил безопасные условия труда, грозит до 4 лет лишения свободы.