×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


В Нягани рабочий сорвался с ЛЭП и погиб30 января в 13:08

  • Текст

Возбуждено дело.

В Нягани во время ремонта ЛЭП погиб электромонтер. В отношении мастера организации возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека), сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по ХМАО-Югре.

ЧП произошло еще 27 декабря 2016 года. Рабочий демонтировал провода, когда сломалась опора линии электропередачи. Мужчина разбился о землю.

Мастеру, который не оценил риски и не обеспечил безопасные условия труда, грозит до 4 лет лишения свободы.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости
  • Похожие новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

"Медведи" затеяли вертикаль

"Медведи" затеяли вертикаль

Для депутатов.

Остановите Новгородцева!

Остановите Новгородцева!

Пока Асбест не задохнулся.

Ипотека без "костылей"

Ипотека без "костылей"

С каким процентом?

Интервью

Инфографика

Мини-каникулы порадуют россиян 4 раза за год

Система Orphus