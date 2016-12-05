Летевший в Пермь Boeing экстренно сел в Казани30 января в 13:20
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Пассажиру-иностранцу стало плохо.
Boeing-738, следовавший из Москвы в Пермь, в ночь на 30 января совершил вынужденную посадку в аэропорту Казани, пишет "Интерфакс".
По данным управления МЧС по Татарстану, стало плохо 22-летнему пассажиру – гражданину Ирака. Молодой человек доставлен в республиканскую клиническую больницу. Лайнер вылетел по маршруту в 3 часа ночи.
Подробности инцидента уточняются.
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