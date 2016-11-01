Пока не вмешались прокуроры.

В Верхотурье жители 14 многоэтажек три недели просидели без питьевой воды. Также ее не было в районной больнице и трех образовательных учреждениях.

ХВС отключили после порыва водовода на улице Нефтяников 6 января 2017 года. Из-за промерзания трубы коммунальщики не смогли оперативно устранить аварию.

10 января прокурор района направил в суд иск в отношении администрации ГО и МУП "Услуга". 26 января судья постановил обеспечить горожан водой - 27 января ХВС было восстановлено, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе свердловской прокуратуры.