Жители Верхотурья три недели просидели без воды30 января в 14:34
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Пока не вмешались прокуроры.
В Верхотурье жители 14 многоэтажек три недели просидели без питьевой воды. Также ее не было в районной больнице и трех образовательных учреждениях.
ХВС отключили после порыва водовода на улице Нефтяников 6 января 2017 года. Из-за промерзания трубы коммунальщики не смогли оперативно устранить аварию.
10 января прокурор района направил в суд иск в отношении администрации ГО и МУП "Услуга". 26 января судья постановил обеспечить горожан водой - 27 января ХВС было восстановлено, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе свердловской прокуратуры.
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