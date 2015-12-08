В Прикамье автобус протаранил фуру - пострадали двое детей30 января в 14:18
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И двое взрослых.
Днем 29 января 2017 года на 101 километре трассы Пермь - Екатеринбург столкнулись микроавтобус Toyota Hiace и фура Freightliner.
Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю, 49-летний водитель Toyota (житель Ижевска) при выезде с полосы разгона не уступил дорогу большегрузу. Пострадали виновник аварии и трое его пассажиров - 47-летняя женщина и дети 3 и 5 лет.
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