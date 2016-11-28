Машины курганцев утонули в ледяной жиже30 января в 15:32
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По кузов.
30 января 2017 года в Заозерном микрорайоне Кургана автомобили утонули по кузов в воде. Пешеходы не могут пройти по улицам к своим подъездам.
(Фото: группа "ВКонтакте" "Инцидент Курган")
Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе компании "Водный союз", на улице Мальцева в районе магазина "Метрополис" лопнула труба ХВС. Коммунальщики уже работают на месте. В первую очередь им предстоит закрыть задвижки и откачать воду.
Под отключение попали дома №№21, 24, 26 и 31а в 3 микрорайоне, а также детские сады №133 и №130. Кроме того, отрезаны от водоснабжения спорткомплекс "Велес", магазин "Метрополис" и кафе в доме №30а.
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