Пролежав в больнице на ИВЛ 5 месяцев.

В Свердловской области в поселке Бисертском под Ревдой после прививки от пневмококка умер полугодовалый мальчик.

Ребенку поставили укол планово в 2 месяца. В тот же день у него поднялась температура. Мать с сыном госпитализировали, но лучше мальчику не становилось. Через несколько дней у него выявили двустороннюю пневмонию. Грудничок не смог самостоятельно дышать - его пришлось перевести на ИВЛ. Спустя 5 месяцев он скончался.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области, по данному факту сейчас проводится проверка. Выясняется, в частности, была ли вина врачей в смерти ребенка.