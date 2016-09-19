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В ДТП с маршруткой на Среднем Урале пострадали два ребенка30 января в 17:15

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Их перевозили на диванных подушках.

Утром 30 января 2017 года на третьем километре автодороги Асбест - Красноармейский женщина за рулем ВАЗ -2114 наехала на стоящую на краю проезжей части "Газель".

В результате ДТП сыновья автоледи 7 и 8 лет получили сотрясение мозга и ушибы брюшной полости, а их мать - травмы головы. Все трое были доставлены в горбольницу, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области.

Автоинспекторы установили, что маршрутная "Газель" сломалась по дороге, а ее водитель в темное время суток принялся чинить машину, не выставив знак аварийной остановки и не включив аварийную сигнализацию.

Кроме того оказалось, что дети получили серьезные травмы живота, так как сидели на обычных диванных подушках и были пристегнуты адаптерами ремней безопасности.

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