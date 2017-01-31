У женщины была аллергия.

Из-за приступа аллергии две жительницы Тюмени оказались в смертельной опасности, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГБУЗ ТО "Станция скорой медицинской помощи".

64-летняя женщина после съеденной на ужин порции щуки почувствовала себя плохо. Когда начал опухать язык, она промыла желудок. Прибывшие через несколько минут врачи ввели пенсионерке необходимые препараты внутривенно. В областную инфекционную больницу ее доставили в состоянии средней тяжести.

Во втором случае пришлось купировать аллергическую реакцию (отек губ и век) у 22-летней пациентки. Раньше к доктору с этими симптомами она не обращалась - терпела. Медики предотвратили осложнение и увезли девушку в областную клиническую больницу №1.