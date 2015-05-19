Пропавшего в районе садов.

В Большом истоке под Екатеринбургом вторые сутки не могут найти 16-летнего Александра Турышева. Как сообщили "Уралинформбюро" в поисковом отряде "Лиза Алерт", около 19.00 29 января 2017 года юноша ушел из коллективных садов и не вернулся. Никаких конфликтов в семье у школьника не было.

Приметы пропавшего: рост 170 сантиметров, худощавого телосложения, голубые глаза, короткие светлые волосы. Он был одет в синюю куртку с капюшоном, темные брюки, черную шапку с желтой эмблемой.

Сейчас волонтеры формируют поисковую группу для того, чтобы обойти близлежащий лес.