×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Под Екатеринбургом вторые сутки ищут подростка30 января в 17:40

Пропавшего в районе садов.

В Большом истоке под Екатеринбургом вторые сутки не могут найти 16-летнего Александра Турышева. Как сообщили "Уралинформбюро" в поисковом отряде "Лиза Алерт", около 19.00 29 января 2017 года юноша ушел из коллективных садов и не вернулся. Никаких конфликтов в семье у школьника не было.

Приметы пропавшего: рост 170 сантиметров, худощавого телосложения, голубые глаза, короткие светлые волосы. Он был одет в синюю куртку с капюшоном, темные брюки, черную шапку с желтой эмблемой.

Сейчас волонтеры формируют поисковую группу для того, чтобы обойти близлежащий лес.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать
1 комментариев из 1 | смотреть все
не нравится мне эта история 30 января в 21:51

Просто так вечером из коллективного сада не уходят такие молодые люди. Значит пошёл к кому-то. Не мог в пос.Рудный, Курганово, например, уехать? Где у него живут друзья и подружки? 29 января-воскресенье. Где там обычно молодёжь собирается? Дискотека, например. Куда он мог пойти?

ответить

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости
  • Похожие новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

"Медведи" затеяли вертикаль

"Медведи" затеяли вертикаль

Для депутатов.

Остановите Новгородцева!

Остановите Новгородцева!

Пока Асбест не задохнулся.

Ипотека без "костылей"

Ипотека без "костылей"

С каким процентом?

Интервью

Инфографика

Мини-каникулы порадуют россиян 4 раза за год

Система Orphus