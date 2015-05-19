Под Екатеринбургом вторые сутки ищут подростка30 января в 17:40
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Пропавшего в районе садов.
В Большом истоке под Екатеринбургом вторые сутки не могут найти 16-летнего Александра Турышева. Как сообщили "Уралинформбюро" в поисковом отряде "Лиза Алерт", около 19.00 29 января 2017 года юноша ушел из коллективных садов и не вернулся. Никаких конфликтов в семье у школьника не было.
Приметы пропавшего: рост 170 сантиметров, худощавого телосложения, голубые глаза, короткие светлые волосы. Он был одет в синюю куртку с капюшоном, темные брюки, черную шапку с желтой эмблемой.
Сейчас волонтеры формируют поисковую группу для того, чтобы обойти близлежащий лес.
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Просто так вечером из коллективного сада не уходят такие молодые люди. Значит пошёл к кому-то. Не мог в пос.Рудный, Курганово, например, уехать? Где у него живут друзья и подружки? 29 января-воскресенье. Где там обычно молодёжь собирается? Дискотека, например. Куда он мог пойти?ответить
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