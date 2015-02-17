Пострадавших нет.

30 января 2017 года в Ишиме на улице Сурикова прогремел взрыв. Взрывная волна разнесла частный кирпичный гараж и грузовик. Начался пожар.

Как сообщили "Уралинформбюро" в ГУ МЧС по Тюменсой области, в тушении были задействованы 17 человек и 6 единиц спецтехники. К счастью, никто не пострадал.

По предварительным данным, взрыв произошел из-за нарушения правил установки и эксплуатации газобаллонного оборудования на транспорте. Сумма ущерба устанавливается.