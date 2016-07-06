В Южноуральске 20-летняя угонщица угодила в ДТПСегодня в 09:49
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У нее не было прав.
В Южноуральске 20-летняя девушка угнала ВАЗ-2110 и попала в аварию. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения).
Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, инцидент произошел еще 24 января 2017 года. Ночью полицейские выехали на место ДТП на улице Яблочкова. Там они увидели разбитую "десятку", на заднем сидении которой была девушка. Она заявила, что водитель авто сбежал, оставив ее одну.
В ходе проверки сыщики выяснили, что накануне девушка распивала алкоголь с хозяином машины. Когда он уснул, подозреваемая угнала его ВАЗ со двора и поехала кататься по городу.
Помимо "уголовки", против девушки возбудили административное дело по ч.1 ст.12.7 КоАП РФ за управление машиной без водительских прав. Она находится под подпиской о невыезде.
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