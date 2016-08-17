На Гурзуфской.

31 января 2017 года около 1.00 21-летний житель Екатеринбурга выпал из окна 9 этажа. Полицейские нашли молодого человека у дома №18 на улице Гурзуфской. С многочисленными травмами его увезли в больницу.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-группе городского УМВД, по данному факту сейчас проводится проверка. Выясняются все обстоятельства случившегося.