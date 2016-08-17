21-летний екатеринбуржец выжил при падении с 9 этажаСегодня в 10:05
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На Гурзуфской.
31 января 2017 года около 1.00 21-летний житель Екатеринбурга выпал из окна 9 этажа. Полицейские нашли молодого человека у дома №18 на улице Гурзуфской. С многочисленными травмами его увезли в больницу.
Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-группе городского УМВД, по данному факту сейчас проводится проверка. Выясняются все обстоятельства случившегося.
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