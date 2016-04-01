В Екатеринбурге сгорела "Газель" похоронщиковСегодня в 10:36
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Ночью.
В ночь на 31 января 2017 года в Екатеринбурге в переулке Хибиногорском полыхала "Газель" ритуальной службы.
Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службу ГУ МЧС по Свердловской области, сообщение о возгорании поступило в час ночи. Пожар был ликвидирован спустя час.
Следует отметить, что в переулке Хибиногорском находится похоронное бюро "Доверие". В уральских городах "разборки" между ритуальными бюро не редкость.
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