Под окнами свердловского правительства иномарка сбила девушку31 января в 11:45
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На "зебре".
Вечером 30 января 2017 года в Екатеринбурге на Октябрьской площади, у здания свердловского правительства, водитель Daewoo Nexia сбил на "зебре" 20-летнюю девушку.
Как рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды городской ГИБДД, пострадавшую доставили в больницу с черепно-мозговой травмой. По факту аварии будет проведено дознание.
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