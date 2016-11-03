Легковушка вылетела на встречку.

Днем 30 января 2017 года в Прикамье на трассе Уинское - Деменево лоб в лоб столкнулись Chevrolet Niva и КамАЗ.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю, на встречную полосу выехал 65-летний водитель легковушки. Он и его 41-летняя пассажирка скончались на месте.