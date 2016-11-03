В Прикамье в ДТП с КамАЗом погибли два человекаСегодня в 10:51
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Легковушка вылетела на встречку.
Днем 30 января 2017 года в Прикамье на трассе Уинское - Деменево лоб в лоб столкнулись Chevrolet Niva и КамАЗ.
Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю, на встречную полосу выехал 65-летний водитель легковушки. Он и его 41-летняя пассажирка скончались на месте.
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