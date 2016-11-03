В лобовом ДТП на свердловской трассе погибла автоледи31 января в 12:19
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Еще четыре человека пострадали.
31 января 2017 года около 9.00 на 105 километре трассы Серов - Североуральск - Ивдель лоб в лоб столкнулись ВАЗ-21099 и Hyundai.
Как рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды свердловского УГИБДД, на встречную полосу при обгоне выехала 32-летняя женщина за рулем отечественной легковушки. Она скончалась на месте. Водитель и три пассажира иномарки госпитализированы.
Выясняются обстоятельства аварии.
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