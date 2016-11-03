Еще четыре человека пострадали.

31 января 2017 года около 9.00 на 105 километре трассы Серов - Североуральск - Ивдель лоб в лоб столкнулись ВАЗ-21099 и Hyundai.

Как рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды свердловского УГИБДД, на встречную полосу при обгоне выехала 32-летняя женщина за рулем отечественной легковушки. Она скончалась на месте. Водитель и три пассажира иномарки госпитализированы.

Выясняются обстоятельства аварии.