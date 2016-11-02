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В Артемовском пьяный бесправник наехал на санки с ребенком31 января в 11:12

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И сбежал с места ДТП.

Вечером 30 января 2017 года в Артемовском на улице Станционной водитель ВАЗ-2106 наехал на санки с 4-летним мальчиком. Ребенка по левому краю проезжей части навстречу транспорту везла старшая сестра.

Малыш получил ушибы мягких тканей лица и голеностопного сустава.

Водитель с места происшествия скрылся, но вскоре был найден и задержан. Оказалось, что 19-летний юноша сел за руль пьяным, не имея прав и документов на автомобиль, а на самой "шестерке" не было номерных знаков, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области.

Машина помещена на штрафстоянку, составленные на водителя административные материалы будут переданы в суд.

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