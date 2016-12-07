УАЗ вылетел на встречку.

Вечером 30 января 2017 года на 54 километре трассы Сургут - Лянтор столкнулись УАЗ ("буханка") и микроавтобус ГАЗ.

Как рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды УГИБДД по ХМАО-Югре, 42-летний водитель "буханки" не справился с управлением, и машину занесло. Пострадали оба водителя, четыре пассажира УАЗа и два пассажира микроавтобуса.