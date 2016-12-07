В Югре "буханка" снесла микроавтобус - 8 пострадавших31 января в 12:07
- Текст
УАЗ вылетел на встречку.
Вечером 30 января 2017 года на 54 километре трассы Сургут - Лянтор столкнулись УАЗ ("буханка") и микроавтобус ГАЗ.
Как рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды УГИБДД по ХМАО-Югре, 42-летний водитель "буханки" не справился с управлением, и машину занесло. Пострадали оба водителя, четыре пассажира УАЗа и два пассажира микроавтобуса.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
- Похожие новости
-
Сегодня в 13:47
В Тюмени грузовик снес легковушку - погибла автоледи
Виновника аварии ослепило солнце.Сегодня в 13:44
Екатеринбуржцы на Химмаше остались без тепла
В зоне отключения 200 домов.Сегодня в 13:42
В Челябинске иномарка протаранила скорую
Неотложка отлетела на внедорожник.Сегодня в 13:39
После Ельцин-Центра "зазвездится" СК "Динамо"
С подачи екатеринбуржцев.Сегодня в 13:36
Новое жилье в Екатеринбурге подорожало на полмиллиона
В среднем.Сегодня в 13:29
У челябинских семей "сгорели" путевки в детсад
Из-за накладки с электронной очередью.Сегодня в 13:11
Инвесторы вложат в свердловское ЖКХ 4 миллиарда
В течение нескольких лет.Сегодня в 13:05
Педагога Умникову пристроили в театр
Школы не хватило.Сегодня в 12:58
Краснотурьинск получит обновленный водовод
Через год.Сегодня в 12:54
Ямальских сотрудников ДПС "скопом" арестовали за взятки
Троих из шести.Сегодня в 12:45
Россияне смирились с долгим кризисом
Оптимистичны лишь 4%.Сегодня в 12:22
Москва добавит свердловчанам 750 миллионов на школы
И почти миллиард на дороги.Сегодня в 12:13
Екатеринбургу вернули визовый центр Испании
Спустя полтора месяца.Сегодня в 12:11
Прокуратура не даст лишить екатеринбуржцев транспорта
Перевозчиков "помирили" с энергетиками.Сегодня в 12:08
В "Газпром добыча Ямбург" работают лучшие изобретатели
Ямала.
-
07 декабря 2016 в 10:04
В Югре "буханку" протаранили два КамАЗа - погиб человек
Еще трое пострадали.19 января в 13:34
В Прикамье столкнулись УАЗ и иномарка - есть погибшие
В "буханке" ехали рабочие.18 октября 2016 в 10:46
В Югре в ДТП с микроавтобусом погиб человек
Еще четверо пострадали.08 сентября 2016 в 11:23
Под Сургутом ВАЗ въехал в Chevrolet NIVA - четверо пострадавших
Внедорожник встал на крышу.06 апреля 2016 в 13:38
На югорской трассе столкнулись МАН и КамАЗ
Один из водителей погиб.27 января в 13:46
В Югре в ДТП с автобусом пострадали 13 человек
Двое в больницы.26 января в 13:14
На югорской трассе в ДТП пострадали 6 человек
Столкнулись две легковушки.24 января в 15:26
На тюменской трассе в ДТП с КамАЗом пострадали два человека
Виноват 23-летний водитель "Волги".09 января в 15:17
В Зауралье "Лада" протаранила фуру - погибла 12-летняя девочка
6-летний ребенок в коме.28 декабря 2016 в 10:29
В Югре фура снесла легковушку
Погиб человек.
Главные новости
- Сегодня в 13:05Педагога Умникову пристроили в театр
- Сегодня в 12:13Екатеринбургу вернули визовый центр Испании
- Сегодня в 12:11Прокуратура не даст лишить екатеринбуржцев транспорта
- Сегодня в 11:42Россияне полетят в ОАЭ без визы
- Сегодня в 11:30Российские больницы покупали лекарства втридорога
Аналитика
Клоунада или бред: шансонье Новиков провел пресс-конференцию
Закрытую для неудобных вопросов.
Маршрутный пожар
Разгорелся с новой силой.
Свердловская медицина: быстрее, доступнее, сильнее?
Куда ведут здравоохранение чиновники.