Южноуральский пенсионер сгорел заживо31 января в 12:55
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Из-за самодельного обогревателя.
30 января 2017 года в Еманжелинске вспыхнул частный жилой дом. В ходе тушения пожара было обнаружено тело 64-летнего хозяина.
По предварительным данным, причиной возгорания стал самодельный электрообогреватель.
Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.
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