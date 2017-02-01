Потерянной на перекрестке.

Утром 31 января 2017 года в Кургане на перекрестке улиц Кирова и Карла Маркса грузовик "потерял" стрелу подъемного крана. Фотографии пропажи очевидцы выложили в соцсети "ВКонтакте", передает "Уралинформбюро".

Фото: "Инцидент | Курган", "ВКонтакте"

В комментариях к снимкам горожане шутят: "Суровые Курганские дороги. Зимой посыпают железом вместо песка", "Такая маленькая и не заметная деталь" (орфография и пунктуация автора сохранены - прим.ред.).

Другие пытаются выяснить, кто потерял стрелу и когда ее хоть как-то обозначат дорожные службы.