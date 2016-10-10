После трехдневного запоя.

Вечером 30 января 2017 года спасатели помогли "обезвредить" 27-летнего жителя Магнитогорска.

После трехдневого запоя с другом молодой человек заперся в квартире вместе с матерью и начал угрожать, что покончит жизнь самоубийством. На место происшествия были стянуты полиция, психиатрическая бригада и сотрудники местного спасотряда, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Поисково-спасательной службы Челябинской области.

Когда спасатели взломали дверь жилища и обеспечили доступ в квартиру стражам порядка, мужчина выпрыгнул в окно прямо на снег. Однако попытка бегства потерпела фиаско. Вскоре буяна передали спецбригаде скорой.