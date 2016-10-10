×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Магнитогорец сиганул в окно от полиции и психиатров31 января в 14:16

  • Текст

После трехдневного запоя.

Вечером 30 января 2017 года спасатели помогли "обезвредить" 27-летнего жителя Магнитогорска.

После трехдневого запоя с другом молодой человек заперся в квартире вместе с матерью и начал угрожать, что покончит жизнь самоубийством. На место происшествия были стянуты полиция, психиатрическая бригада и сотрудники местного спасотряда, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Поисково-спасательной службы Челябинской области.

Когда спасатели взломали дверь жилища и обеспечили доступ в квартиру стражам порядка, мужчина выпрыгнул в окно прямо на снег. Однако попытка бегства потерпела фиаско. Вскоре буяна передали спецбригаде скорой.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости
  • Похожие новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Клоунада или бред: шансонье Новиков провел пресс-конференцию

Клоунада или бред: шансонье Новиков провел пресс-конференцию

Закрытую для неудобных вопросов.

Маршрутный пожар

Маршрутный пожар

Разгорелся с новой силой.

Свердловская медицина: быстрее, доступнее, сильнее?

Свердловская медицина: быстрее, доступнее, сильнее?

Куда ведут здравоохранение чиновники.

Интервью

Инфографика

Мини-каникулы порадуют россиян 4 раза за год

Система Orphus