Магнитогорец сиганул в окно от полиции и психиатров31 января в 14:16
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После трехдневного запоя.
Вечером 30 января 2017 года спасатели помогли "обезвредить" 27-летнего жителя Магнитогорска.
После трехдневого запоя с другом молодой человек заперся в квартире вместе с матерью и начал угрожать, что покончит жизнь самоубийством. На место происшествия были стянуты полиция, психиатрическая бригада и сотрудники местного спасотряда, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Поисково-спасательной службы Челябинской области.
Когда спасатели взломали дверь жилища и обеспечили доступ в квартиру стражам порядка, мужчина выпрыгнул в окно прямо на снег. Однако попытка бегства потерпела фиаско. Вскоре буяна передали спецбригаде скорой.
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