Из-за подозрительного предмета.

31 января 2017 года в Екатеринбурге эвакуировали торговый центр "Глобус", расположенный на улице Щербакова. По словам очевидцев, причиной переполоха стал подозрительный предмет.

В свердловской полиции "Уралинформбюро" подтвердили факт эвакуации, пообещав сообщить подробности по итогам проверки.

Тем временем пользователи соцсетей сообщают, что на третьем этаже ТЦ "Глобус" начался пожар. Горожане также заметили, что рядом со зданием перекрыли пешеходный мост через реку.