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В Екатеринбурге полыхает КРК "Уралец"31 января в 14:24

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Огонь охватил 120 "квадратов".

Днем 31 января 2017 года в Екатеринбурге загорелся КРК "Уралец" на улице Большакова.

Как сообщили "Уралинформбюро" в службе спасения "СОВА", очаг возгорания находится на втором этаже под трибунами. На данный момент огонь охватил 120 "квадратов". На втором и третьем этажах здания сильное задымление.

По словам очевидцев, горит фитнес-клуб "Арт-Джем".

Следует отметить, что КРК "Уралец" является домашней ареной ХК "Автомобилист".

Фото: Типичный Екатернибург | vk.com, служба спасения СОВА

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