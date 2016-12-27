В Екатеринбурге полыхает КРК "Уралец"31 января в 14:24
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Огонь охватил 120 "квадратов".
Днем 31 января 2017 года в Екатеринбурге загорелся КРК "Уралец" на улице Большакова.
Как сообщили "Уралинформбюро" в службе спасения "СОВА", очаг возгорания находится на втором этаже под трибунами. На данный момент огонь охватил 120 "квадратов". На втором и третьем этажах здания сильное задымление.
По словам очевидцев, горит фитнес-клуб "Арт-Джем".
Следует отметить, что КРК "Уралец" является домашней ареной ХК "Автомобилист".
Фото: Типичный Екатернибург | vk.com, служба спасения СОВА
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