Пожар локализован.

Из горящего в Екатеринбурге КРК "Уралец" эвакуировали 205 человек. На месте работают 18 единиц техники и 53 человека, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе свердловского ГУ МЧС.

Пожар во дворце спорта на Большакова возник на втором этаже - полыхает душевая в фитнес-клубе "Арт-джем", раздевалка и кресла у ледовой арены. Огонь охватил 120 "квадратов". Возгорание удалось своевременно обнаружить благодаря сработавшей сигнализации.

В 13.42 пожар был локализован. По предварительным данным, пострадавших нет.

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