В Лесном Hyundai сбил мальчика на тротуаре31 января в 15:41
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Иномарка проехала на красный свет.
Утром 31 января 2017 года в Лесном на перекрестке Кирова - Ленина столкнулись пассажирская "Газель" и Hyundai.
Как уточнили "Уралинформбюро" в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области, легковушка начала движение на красный, когда маршрутка еще на завершила поворот. Иномарку отбросило на тротуар - прямо на 13-летнего мальчика.
Школьник получил ушибы. От более тяжелых травм его спасла зимняя одежда, отметили в УГИБДД.
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