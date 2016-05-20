Иномарка проехала на красный свет.

Утром 31 января 2017 года в Лесном на перекрестке Кирова - Ленина столкнулись пассажирская "Газель" и Hyundai.

Как уточнили "Уралинформбюро" в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области, легковушка начала движение на красный, когда маршрутка еще на завершила поворот. Иномарку отбросило на тротуар - прямо на 13-летнего мальчика.

Школьник получил ушибы. От более тяжелых травм его спасла зимняя одежда, отметили в УГИБДД.