Арамильские школьницы-беглянки 10 дней прятались у знакомого31 января в 17:55
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Из соцсетей.
В Арамиле полиция и волонтеры десять дней искали двух 14-летних воспитанниц реабилитационного центра. Подруги бесследно исчезли после уроков.
Девочек нашли 30 января, сообщил "Уралинформбюро" руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. Оказалось, что все это время они жили в поселке Белоярском у мальчика, с которым познакомились в соцсетях. Здоровье школьниц вне опасности.
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