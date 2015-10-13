Из соцсетей.

В Арамиле полиция и волонтеры десять дней искали двух 14-летних воспитанниц реабилитационного центра. Подруги бесследно исчезли после уроков.

Девочек нашли 30 января, сообщил "Уралинформбюро" руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. Оказалось, что все это время они жили в поселке Белоярском у мальчика, с которым познакомились в соцсетях. Здоровье школьниц вне опасности.