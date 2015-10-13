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Арамильские школьницы-беглянки 10 дней прятались у знакомого31 января в 17:55

Из соцсетей.

В Арамиле полиция и волонтеры десять дней искали двух 14-летних воспитанниц реабилитационного центра. Подруги бесследно исчезли после уроков.

Девочек нашли 30 января, сообщил "Уралинформбюро" руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. Оказалось, что все это время они жили в поселке Белоярском у мальчика, с которым познакомились в соцсетях. Здоровье школьниц вне опасности.

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1 комментариев из 1 | смотреть все
странные какие-то Сегодня в 11:37

А как на это реагировали родители того мальчика?

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