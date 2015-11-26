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В Донецке обстрелы заперли под землей 200 шахтеров31 января в 20:11

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Всех удалось спасти.

Из обесточенной обстрелами шахты в Донецке эвакуировано свыше 200 горняков. Об этом пишут федеральные издания со ссылкой на МЧС самопровозглашенной Донецкой народной республики.

Весь персонал шахты имени Засядько оказался заблокирован под землей утром 31 января – после украинской атаки там прекратилось энергоснабжение. Людей закончили выводить на поверхность ближе к вечеру.

Ситуация в промзоне резко обострилась днем ранее, передает "Уралинформбюро". Авдеевка с 25-тысячным населением осталась без воды, электричества и тепла, местный коксохимический завод начал консервацию оборудования.

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