Всех удалось спасти.

Из обесточенной обстрелами шахты в Донецке эвакуировано свыше 200 горняков. Об этом пишут федеральные издания со ссылкой на МЧС самопровозглашенной Донецкой народной республики.

Весь персонал шахты имени Засядько оказался заблокирован под землей утром 31 января – после украинской атаки там прекратилось энергоснабжение. Людей закончили выводить на поверхность ближе к вечеру.

Ситуация в промзоне резко обострилась днем ранее, передает "Уралинформбюро". Авдеевка с 25-тысячным населением осталась без воды, электричества и тепла, местный коксохимический завод начал консервацию оборудования.

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