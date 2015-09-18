Неотложку протаранила "Лада".

В Прикамье на 8 километре трассы Орда - Ашап произошло смертельное ДТП с участием машины скорой помощи. По данным краевого УГИБДД, авария произошла около 17.00 30 января. По предварительной информации, "Лада Приора" на большой скорости вылетела на встречку, где столкнулась с неотложкой. Легковушку выбросило в кювет.

Погиб пассажир ВАЗа. Оба водителя и два пассажира скорой доставлены в больницу, передает "Уралинформбюро".