В Прикамье скорая попала в смертельное ДТПСегодня в 08:19
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Неотложку протаранила "Лада".
В Прикамье на 8 километре трассы Орда - Ашап произошло смертельное ДТП с участием машины скорой помощи. По данным краевого УГИБДД, авария произошла около 17.00 30 января. По предварительной информации, "Лада Приора" на большой скорости вылетела на встречку, где столкнулась с неотложкой. Легковушку выбросило в кювет.
Погиб пассажир ВАЗа. Оба водителя и два пассажира скорой доставлены в больницу, передает "Уралинформбюро".
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