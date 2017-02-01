Третий день.

В Перми разыскивают 15-летнюю Алену Кузьмину. Вечером 30 января она ушла из дома в микрорайоне Акуловский и не вернулась. Родители обратились в правоохранительные органы, передает "Уралинформбюро".

Всех, кто имеет какую-либо информацию о местонахождении Алены, просят звонить по телефонам 02 или 8-912-49-40-31.