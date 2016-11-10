Мужчина серьезно пострадал.

В ночь на 1 февраля 2017 года в Тюмени на улице Тульской в пятиэтажке полыхала квартира на последнем этаже.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области, сообщение о возгорании поступило в 1.35. Огнем охватило всю квартиру и балкон, лестничную клетку заволокло дымом. Спустя полчаса пожар был потушен.

Погибла 64-летняя женщина, пострадал мужчина - его госпитализировали с ожогами 70-80% тела.

Огнеборцы спасли двух человек из соседней квартиры.