В тюменской пятиэтажке заживо сгорела женщинаСегодня в 10:47
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Мужчина серьезно пострадал.
В ночь на 1 февраля 2017 года в Тюмени на улице Тульской в пятиэтажке полыхала квартира на последнем этаже.
Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области, сообщение о возгорании поступило в 1.35. Огнем охватило всю квартиру и балкон, лестничную клетку заволокло дымом. Спустя полчаса пожар был потушен.
Погибла 64-летняя женщина, пострадал мужчина - его госпитализировали с ожогами 70-80% тела.
Огнеборцы спасли двух человек из соседней квартиры.
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