Виновника аварии ослепило солнце.

Утром 1 февраля 2017 года в Тюмени на объездной дороге столкнулись Toyota Starlet и грузовик Tatra.

Как сообщили "Уралинформбюро" в отделении пропаганды регионального УГИБДД, водитель грузовика не пропустил на повороте легковушку. Находившаяся за рулем иномарки 23-летняя девушка скончалась на месте.

По словам виновника аварии, его ослепило яркое солнце, и он не заметил Toyota.

Фото: Инцидент Тюмень | vk.com