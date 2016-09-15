В Тюмени грузовик снес легковушку - погибла автоледи01 февраля в 13:47
- Текст
Виновника аварии ослепило солнце.
Утром 1 февраля 2017 года в Тюмени на объездной дороге столкнулись Toyota Starlet и грузовик Tatra.
Как сообщили "Уралинформбюро" в отделении пропаганды регионального УГИБДД, водитель грузовика не пропустил на повороте легковушку. Находившаяся за рулем иномарки 23-летняя девушка скончалась на месте.
По словам виновника аварии, его ослепило яркое солнце, и он не заметил Toyota.
Фото: Инцидент Тюмень | vk.com
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
- Похожие новости
-
Сегодня в 11:25
Первому замглавы МУГИСО запретили появляться на работе
До конца расследования.Сегодня в 11:13
В Зауралье определен двенадцатый победитель акции "Онлайн-плательщик"
Ему вручили мультиварку.Сегодня в 11:11
В екатеринбургской подземке поймали 17-летнего "зацепера"
Он проехал от "Чкаловской" до "Геологической".Сегодня в 11:03
Екатеринбуржцы сорвут куш на "Оскаре"
Если "Ла-Ла Ленд" не подведет.Сегодня в 10:52
Начальник ГИБДД "разнес" транспортную реформу Екатеринбурга
Но ее уже не остановить.Сегодня в 10:45
"Автомобилист" не сумел взять реванш у минского "Динамо"
Шансы на плей-офф сезона все призрачней.Сегодня в 10:43
Футбольных фанатов будут возить на матчи бесплатно
По паспорту болельщика.Сегодня в 10:30
Февраль остудит Екатеринбург до минус 20
На следующей неделе.Сегодня в 10:22
В Югре ревизоры "забраковали" 905 бюджетных миллионов
Потраченных с нарушениями.Сегодня в 10:12
Google согнал Apple с вершины рейтинга дорогих брендов
А Samsung впервые приблизился к королям.Сегодня в 10:06
Ученые научились читать мысли
Парализованных людей.Сегодня в 09:48
На чемпионате мира по биатлону выступят 8 уральцев
Логинову тоже дали шанс.Сегодня в 09:41
Сочинский сноубордист в плавках попал в объектив
И в Сеть.Сегодня в 09:33
"Газпром добыча Ямбург" продвигает безотходное искусство
Художники творят из мусора.Сегодня в 09:30
Шувалов "прописал" снижение ипотечным ставкам
Без господдержки.
-
15 сентября 2016 в 12:30
В лобовом ДТП на трассе Курган - Тюмень погибла мать двоих детей
По своей вине.25 января в 18:12
В Югре грузовик снес "Ладу" - сгорели два человека
Водитель ВАЗа и пассажирка.20 января в 12:19
В Заводоуковске ВАЗ протаранил фургон и сгорел
Автоледи выжила.18 января в 10:08
На трассе Кунгур - Соликамск в лобовом ДТП погибла женщина
Еще один человек пострадал.11 января в 19:13
На Южном Урале автоледи погибла в ДТП с грузовиком
Она должна была пропустить фуру.09 января в 10:34
Под Талицей автоледи погибла под колесами своей "Лады"
Машина сломалась на ходу.19 декабря 2016 в 14:36
В Ишиме иномарку занесло под фуру - погибла женщина
Еще одна пострадала.19 декабря 2016 в 13:18
Автоледи на Hyundai покалечила троих детей на Тюменском тракте
Младшему из них нет и года.16 декабря 2016 в 14:39
На тюменской трассе в ДТП с грузовиками пострадали три человека
На месте работают полицейские.09 декабря 2016 в 12:06
Автоледи залетела под тягач на тюменской трассе
Покалечив пассажира.
Главные новости
- Сегодня в 11:25Первому замглавы МУГИСО запретили появляться на работе
- Сегодня в 11:11В екатеринбургской подземке поймали 17-летнего "зацепера"
- Сегодня в 11:03Екатеринбуржцы сорвут куш на "Оскаре"
- Сегодня в 10:52Начальник ГИБДД "разнес" транспортную реформу Екатеринбурга
- Сегодня в 10:30Февраль остудит Екатеринбург до минус 20
Аналитика
Клоунада или бред: шансонье Новиков провел пресс-конференцию
Закрытую для неудобных вопросов.
Маршрутный пожар
Разгорелся с новой силой.
Свердловская медицина: быстрее, доступнее, сильнее?
Куда ведут здравоохранение чиновники.