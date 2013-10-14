Пропавшего на Ямале 4-летнего мальчика ищет спецборт01 февраля в 13:54
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Со спасателями и следователями.
На поиски пропавшего в ямальской тундре 4-летнего ребенка из семьи оленеводов отправился специальный борт, сообщили "Уралинформбюро" в аварийно-спасательной службе "Ямалспас". Вертолет вылетел из Салехарда. На борту находится поисково-спасательная группа и следователи. Ранее было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии".
Мальчик пропал вечером 27 января 2017 года. Мать оставила его одного в чуме и ушла за водой на 40 минут. Когда вернулась, ребенка не было. Поиски идут пятые сутки. Их осложняют шквалистый ветер и метель.
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