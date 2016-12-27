Екатеринбуржцы на Химмаше остались без тепла01 февраля в 13:44
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В зоне отключения 200 домов.
С утра 1 февраля около 200 домов в Екатеринбурге остались без тепла и горячей воды. Отключение продлится до 15 часов, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Екатеринбургской теплосетевой компании (ЕТК).
"В микрорайоне Химмаш на Водной, 13а устраняют свищ на магистральном трубопроводе. Диаметр трубы всего 57 миллиметров, но работы осложняются тем, что рядом, в зоне подтопления, проложен телефонный кабель. Сейчас выясняется, кому он принадлежит. На улице не так морозно, минус 10 градусов, поэтому дома не успеют остыть", - сказали в ЕТК.
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